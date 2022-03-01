Из-за безумного сопротивления украинцев: В СБУ заявили, что наступательный характер военных РФ замедлился и они все чаще сдаются в плен

Фото от 2 марта В Службе безопасности Украины заявили, что наступательный характер российских оккупантов замедлился, а военные все чаще стали сдаваться в плен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Безумное сопротивление украинцев и ВСУ постепенно изменили наступательный характер российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда солдаты и офицеры РФ сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. И делают это целыми организованными группами», - говорится в сообщении.

Например, в районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, пытавшийся высадиться. Часть оккупантов сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И при этом просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины.

Впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.

Для родственников российских оккупантов в Украине функционирует Объединенный центр. Туда могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей.

Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

и электронная почта: united.centre.ssu@gmail.com

«Освободим нашу землю от оккупантов!» - добавили в СБУ.





Напомним, что взятые в плен в Николаеве спецназовцы ГРУ обратились к армии РФ: «Не надо здесь находиться и убивать мирное население»