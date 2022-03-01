Глава Херсонской ОГА заявил, что российские оккупанты захватили помещение ТРК, чтобы дезинформировать горожан

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута заявил, что оккупанты захватили помещение ТРК «Общественное вещание: Херсон», чтобы распространять дезинформацию. Поэтому он призвал не верить фэйкам, которые будут сказаны по местному телевидению.

Об этом он написал в Телеграмм.

«По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ». Заявляем – это ФЭЙК! Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче», - написал он.

Геннадий Лагута добавил, что руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.

Также он призвал доверять информации только из официальных источников! И не распространять непроверенные и недостоверные факты, которые производит враг!