Полярники со станции «Академик Вернадский» призвали российских ученых сделать все возможное, чтобы остановить войну в Украине

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» обратились к российским ученым сделать все зависящее от них, чтобы прекратить войну.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра.

«24 февраля российские войска вероломно вторглись в Украину. Наши мирные города и села подвергаются артиллерийским ударам и бомбардировкам. На данный момент не осталось ни одного региона нашей Родины, куда не пришла война», – сказали украинские исследователи Антарктики.

Они отметили, что пострадали уже тысячи мирных жителей, включая детей, разрушены на месте, детские и медицинские учреждения, инфраструктура городов.

«Вы только вдумайтесь: наши друзья, наши семьи, наши коллеги-ученые – все взяли в руки оружие и защищают свои дома от российских захватчиков. некого. Вторжение России сплотило все украинское общество, независимо от национальности и языка, на котором мы говорим», – подчеркнули полярники.

Они призвали российских коллег публично выразить их гражданскую позицию:

«Сделайте все, что зависит от вас, чтобы немедленно остановить войну, развязанную вашим руководством. Выходите на протест, встаньте рядом, остановите своих детей от того, чтобы они стали убийцами и легли в чужой стране бесславно. Это ваш последний шанс остановить войну на Украине».

Видеообращение можно посмотреть ЗДЕСЬ.