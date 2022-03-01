«Бросайте оружие и сдавайтесь»: На Николаевщине взятые в плен оккупанты обратились к российской армии

В Баштанском районе Николаевской области Силы территориальной обороны взяли в плен 11 российских оккупантов.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Добровольцы передали россиян в СБУ. Оккупанты дают показания и призывают своих сослуживцев сдаться. Также они просят, чтобы родственники внесли их в списки военнопленных, которые составляет Комитет солдатских матерей России.

- Я в Украине. Тут бомбят мирные города из артиллерии. Скажи, чтобы сюда больше никого не отправляли. Нас здесь не рады видеть. Что бомбим мы. Вооруженные силы России тут не рады видеть. Местные не хотят нас тут видеть, - говорит один из пленных.

- Российские войска безжалостно начали убивать мирных жителей. Мы делаем неправильную работу, страдают люди, страдает мирное население. Это все из-за вышестоящего командования. Это война, которую завела Россия. Не езжайте сюда, люди здесь хотят мира. Здесь нормальные люди, - обратился второй пленный к сослуживцам.

Третий пленный – капитан Игорь Руденко, который служит в артиллерии. В 2014 году он стал перебежчиком и перешел на сторону РФ.

- Я прошу прощения у народа Украины за то, что погибают люди, дети… Когда мы сдавались в плен, вышли обычные селяне с ружьями… Я сказал сдать оружие… Хочу, чтобы весь мир узнал об этом и наши российские войска, которые ведут этот бессмысленный бой, обстреливают города. Чтобы российские войска бросили оружие, чтобы спасти свою жизнь и других, пускай сдаются местным властям, - рассказал Руденко.

Четвертый пленный – Вячеслав Бородей, ему 21 год.