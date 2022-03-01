Президент Зеленский призвал НАТО закрыть небо над Украиной: «Сколько людей должны погибнуть, чтобы достучаться до вас?»

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы американского корреспондента относительно того, не опоздал ли президент США с помощью Украине на фоне российского вторжения, заявил, что весь мир опоздал с этой помощью Украине.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Вопрос не только в президенте Байдене, вопрос в нерешительности всего мира... Очень не хотелось бы, чтобы какие-либо решения относительно дипломатии, Европы, НАТО, Украины и нашей независимости, ядерного оружия, о котором мы услышали, или вероятности ядерного удара – не хотелось бы, чтобы это зависело только от этой команды, которая родилась, живет и умрет в военной форме. Потому что есть решения, принимаемые дипломатами, - заявил Зеленский.

- Военные должны защищать и не должны наступать, поэтому весь мир опоздал с Украиной. И пусть они простят меня. Им об этом сказал их народ, не мой. Вы видите, что на всех площадях мира происходит. Люди выходят и поддерживают. Весь мир должен знать, что он опоздал с этой политикой, - добавил он.

Также Зеленский высказался о том, когда НАТО закроет небо над Украиной:

- Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок, когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должны взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента, - обратился он к НАТО.

Зеленский считает, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности Украины.