Украина и РФ предварительно договорились о гуманитарных коридорах, будет третий раунд переговоров

Украинская делегация не получила на переговорах с РФ результаты, на которые рассчитывала.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет «Левый берег».

- К большому сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что могу сказать – подробно обсудили гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов в настоящее время находится в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации, - заявил Подоляк журналистам по результатам второго раунда переговоров с представителями российской делегации в Беларуси.

- Мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально близкие сроки, - сказал Подоляк.

Он зачитал официальное заявление по итогам переговоров:

«Стороны пришли к пониманию совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в местах наиболее ожесточенных боев с возможностью – подчеркиваю: с возможностью! – временного прекращения огня на период эвакуации в секторах, где она происходит. Не везде, а в тех местах, где будут гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня во время эвакуации».

По словам Подоляка, в ближайшее время будут организованы официальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы ответные логистические процедуры.

Член российской делегации и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что достигнутые РФ и Украиной договоренности будут закреплены «в ближайшие дни на высшем уровне». Представители РФ на переговорах с Украиной подтвердили, что третий раунд пройдет в ближайшие дни.

Представитель российской стороны на переговорах Мединский подтвердил, что Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня.