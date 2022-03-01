Президент Зеленский обратился к Путину: «Сядь со мной за стол, поговори, чего ты боишься?»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос иностранных журналистов, готова ли Украина «предоставить РФ какие-то гарантии», Зеленский заявил, что Украина никому не угрожает и не нападает.

- Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, мы не собираемся на нее нападать. Гарантию чего? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Понимаете, дело в том, что это тоже информационная бомба, о которой все говорят. Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь за стол переговоров. Я сосед, меня не надо за 30 метров держать, я не кусаюсь, я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем чужие земли, - сказал Зеленский, общаясь с представителями западных СМИ.