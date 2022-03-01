Сплоченность. Давайте сначала выгоним мразей с нашей земли

Украинцы обрывают телефоны волонтеров - и часу не проходит, как находится все необходимое, в волонтерских штабах коробками забиты комнаты до потолков. Соседи по подъездам, возможно, впервые за все время знакомятся, создают общие чаты и патрулируют периметр. Это тот дядя Коля, который когда-то приходил к вам и орал, что у вас музыка громко. Сейчас он пишет в 7 вечера: "Мы закрываем подъезд и выходим на патруль".



Рестораторы кормят терроборону и варту. В больницах бесплатно раздают лекарства, в том числе, даже свои собственные. То есть, врачи отдают свои лекарства, говорят: "Идите с Богом". Мобильные операторы кидают гигабайты интернета и пишут "Берегите себя".



В ССО становятся злее - в плен маленьких бедных мальчиков больше не берут. Они маленькие и бедные на камеру с раненой башкой. За пять часов до этого они с садисткой улыбкой палят артой по жилым кварталам. В ВСУ становятся еще профессиональнее, хотя куда уже. Все планы и стратегии умственно отсталых щелкают как семечки. И бьют.



Украинцы активно деморализуют уродов в соцсетях. Уничтожают в пыль. Записывают имена и нещадно сдают, куда надо. Бедные маленькие мальчики сначала хвастают о том, что "убивают укропов пачками", а потом превращаются в удобрение.