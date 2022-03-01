Сенкевич рассказал, что завтра на Николаев возможна атака – в соседних районах скопление войск РФ достигает до 1000 единиц

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по Николаевской области передвигается инженерные войска российских оккупантов, количество техники достигает до 1000 единиц.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях в четверг, 3 марта.

По словам мэра, оккупационные войска собираются совершить понтонную переправу, так как местные жители видели инженерные войска. В любом случае, проверкой этой информации занимаются специальные службы. Также Сенкевич отметил, что в пятницу, 4 марта, возможна атака на город, посоветовав николаевцам сохранять спокойствие.

- Люди давали информацию, что видели технику, что передвигаются инженерные войска, те которые наводят понтоны. Возможно, они хотят переходить через реку, сейчас синхронизируем все вопросы с военными. Баштанский, Снигиревский районы там большое скопление войск – до 1000 единиц. Завтра может быть атака на Николаев, Что это значит? Нужно сохранять голову холодной, не нужно паниковать, нужно собраться. Николаев не будет сдаваться, Николаев будет вести войну, - рассказал городской голова.

Кроме того, он предположил, почему оккупанты обходят Николаев. Одна из версий Сенкевича – войска РФ пытаются взять город в кольцо.