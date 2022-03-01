«Просто заехали в мясо»: Попавший в плен в Вознесенске российский оккупант рассказал, как их разгромили

Российский солдат, который попал в плен во время попытки захватить Вознесенск, рассказал, что фактически их колонна попала «в мясо».

Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

– Мы ехали, улочки узкие были, развернуться обратно нельзя было, отступить. Я не знаю, работала ли здесь наша разведка, или нет. Но просто в мясо куда-то заехали. (…) Мы начали ехать колонной, потом остановились. Водитель был ранен, еще пару раненых. Хотели развернуться обратно, но «Урал» загорелся. Выпрыгнули на ходу я, он, и третий с поломанной ногой, – рассказал военнопленный.

Напомним, в среду, 2 марта, пророссийские оккупанты попытались захватить Вознесенск. Однако местная тероборрона приняла бой. При этом пришлось взорвать мост, ведущий в город, и железнодорожный мост через реку.