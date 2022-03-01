Российская нефтяная компания «Лукойл» понесла гигантские убытки и призвала закончить войну

Второй по величине российский производитель нефти «Лукойл» призвал как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Лукойл» стала одной из первых крупных российских компаний, выступивших против вторжения России в Украину. В заявлении правление компании заявило, что обеспокоено трагическими событиями в Украине и поддерживает переговоры по прекращению войны.

«Мы выступаем за немедленное прекращение вооруженного конфликта и полностью поддерживаем его разрешение через переговорный процесс и дипломатическими средствами», - говорится в заявлении.

Управление контроля за иностранными активами США в январе этого года внесло «Лукойл» в список секторальных санкций, против которых введены ограничения на соглашения по отдельным проектам.

Состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, главного нефтяного магната России, за сутки после вторжения сократилось более чем на $5 миллиардов. Акции компании «Лукойл», зарегистрированные в Лондоне, упали более чем на 99% после того, как Россия вторглась в Украину.