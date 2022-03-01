В Киеве на иностранных диппредставительствах нашли метки для корректировки обстрелов

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас опубликовал фото меток российских оккупантов для корректировки огня.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Впереди еще «дипломатические жертвы?» - задался вопросом Маасикас.

«Я получил десятки ответов, что эти маркеры также используются для обычных строительных, геодезических работ. Верно. Но именно эти маркеры появились за последние 1-2 дня. Угадайте, сколько в Киеве идут строительные, геодезические работы с 24 февраля?» - добавил он.

Он отметил, что подобные знаки обнаружили не на одном здании дипломатических представительств в Киеве. Правда, посол не уточнил, на каких именно объектах были обнаружены метки.