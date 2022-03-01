США ввели санкции против кремлевских олигархов и их семей

США ввели санкции против большего количества российских олигархов и их семей, в частности – на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и других.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Под санкции попали лица, которые обогащаются на средства россиян, продвигают своих близких на топ-должности, а также лица и компании, поставляющие необходимые ресурсы для вторжения России в Украину.

Штаты вводят санкции против ближайшего окружения Путина. Среди них – Алишер Усманов, один из самых богатых людей России. Его собственность будет заблокирована для использования в США и гражданами США, включая его суперяхту, только что конфискованную Германией, и его частный самолет, один из крупнейших в России.

Соединенные Штаты также введут визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близкого окружения. Также под санкции попадут Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и их семьи.

США дополнительно вводят санкции против семи пропагандистских организаций: Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания «Одна Родина», «Ритм Евразии» и «Журнал Камертон»; Южный фронт; SDN InfoRos; Новый восточный прогноз; Восточный обзор, United World International и Geopolitical.

Кроме того, казначейство США определит 26 человек из России и Украины, играющих ключевую роль в этих организациях, позволяющих правительству РФ распространять дезинформацию и оправдывать деятельность Кремля.