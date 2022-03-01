Российские оккупанты взяли в плен николаевского летчика и пытаются использовать его для пропаганды

Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Летчик служит в Николаеве, в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с «братским» народом. Видео будут распространять на российском ТВ и в соцсетях скабеевы и соловьевы. НЕ ВЕРЬТЕ! Летчик – наш из славной 299-й бригады тактической авиации. Его словам – нет!».