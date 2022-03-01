За неделю войны Россия выпустила по Украине 480 ракет, 70 из них – с территории Беларуси, – Минобороны США

Министерство обороны США сообщило, что 70 из 480 выпущенных по Украине ракет за первую неделю войны запустили из Беларуси.

Об этом сообщает Forbes.

По данным ведомства, с начала боевых действий (24 февраля, - ПН) по 3 марта Россия запустила по Украине более 480 крылатых ракет.

Подавляющее большинство из них были запущены с территории Украины. 160 ракет были выпущены из России, свыше 70 - с территории Беларуси и 10 ракет запустили с Черного моря.

Как известно, представитель Пентагона также заявил, что 90% российской группировки уже в Украине. США видят в этом признак военной слабости России. Дополнительные войска к границе пока не стягиваются.