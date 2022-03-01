В Херсоне оккупанты будут снимать пропагандистское кино о «любви к россиянам», раздавая продуктовые наборы

Русские пропагандисты решили снять в Херсоне кино - в нем «местные» жители будут рады оккупантам.

Об этом пишет местное издание «Мост»

Из Геническа в сторону Херсона отправилась колонна с «гуманитарной помощью». Ее сопровождают съемочные группы российских телеканалов.

Пропагандисты будут снимать постановочные сюжеты о «любви херсонцев к россиянам». За это им будут раздавать продуктовые наборы.

При этом сегодня такие сюжеты уже снимали в Геническе и Мелитополе.

Также отметим, что мелитопольцам в разных районах города активно раскидывали листовки с пророссийским содержанием.