В Херсоне оккупанты будут снимать пропагандистское кино о «любви к россиянам», раздавая продуктовые наборы

Русские пропагандисты решили снять в Херсоне кино - в нем «местные» жители будут рады оккупантам.
Об этом пишет местное издание «Мост»
Из Геническа в сторону Херсона отправилась колонна с «гуманитарной помощью». Ее сопровождают съемочные группы российских телеканалов.
Пропагандисты будут снимать постановочные сюжеты о «любви херсонцев к россиянам». За это им будут раздавать продуктовые наборы.
При этом сегодня такие сюжеты уже снимали в Геническе и Мелитополе.
Также отметим, что мелитопольцам в разных районах города активно раскидывали листовки с пророссийским содержанием.
«В одной из них, к примеру, содержатся лживые месседжи о том, что «Россия не воюет с украинским народом», а «Власть принадлежит народу. А не киевской хунте!» В тексте также содержатся советы, как лучше себя вести, чтобы сохранить безопасность, а именно не перемещаться с оружием, не оставлять без присмотра детей, не пересекать дорогу перед движущейся техникой и так далее. Плюс советы смотреть новости на росТБ и телеграм-каналах», - пишет местное издание.