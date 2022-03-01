ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская ПВО ликвидировала три боевых самолета российских оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

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В данной новости мы будем следить за событиями 3 марта.

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00:25 Как сообщили в Командовании Воздушних сил ВСУ, за сутки 3 марта ситуация на фронте характеризовалась отчаянными боями по всем направлениям: «И в небе, и на земле!».

В ведомстве отметили, что из-за безумного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе. 3 марта экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны.

«Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолетам врага уточняются», - говорится в сообщении.

В Командовании ВС ВСУ призвали российский и белорусский народы «проснуться от спячки и, наконец, снять кровавые очки пропаганды кремля».

«Война уже коснулась каждого из вас! Фюрер в бункере ждет «новичка»!» - говорится в сообщении.

00:17 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что РФ нужно исключить из Интерпола: