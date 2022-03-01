Верховная Рада призвала ООН ввести миротворцев и закрыть небо над Украиной

Верховная Рада Украины направила обращение в Организацию Объединенных Наций и попросила о введении миротворческих сил ООН.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Это обращение также адресовали Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Международный комитет Красного Креста, Европейский парламент. Верховная Рада говорит о срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков. Украинский парламент просит:

- немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины для защиты гражданского населения, объектов мирового культурного наследия, объектов критической инфраструктуры, повреждение которых может повлечь за собой катастрофы мирового уровня;

- безотлагательного открытия гуманитарных (зеленых) коридоров для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей и обеспечения их безопасности в непосредственном сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста; поставки гуманитарной помощи пострадавшим;

- введение на территорию Украины миротворческих сил на основании Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 377(V) «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.