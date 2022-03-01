Президент Зеленский рассказал, что в оккупированных городах Россия создает гуманитарный кризис и заставляет украинцев выезжать в РФ

Оккупанты в захваченных городах Украины создают гуманитарный кризис, блокируют украинские «зеленые коридоры» и таким образом заставляют людей выезжать на территорию России.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями западных СМИ.

- Гуманитарные грузы по еде, питьевой воде, по лекарству, инсулину, особенно много обращений и от пенсионеров – они постоянно отправляются дальше. Заблокированы въезды для наших гуманитарных грузов в городках, которые оккупированы, – рассказал Глава государства.

По словам Президента, оккупанты намеренно блокируют «зеленые коридоры», чтобы с другой стороны в город попадали их гуманитарные грузы.

Они также не дают харьковчанам пройти по «зеленым коридорам» в другие области Украины, в то же время создают условия и коридоры для выезда наших граждан в РФ, отметил Владимир Зеленский.

– Они говорят: вот, мы открыли вам другой «зеленый коридор». Идите в Россию. Заходите в Россию, мы будем давать вам продукты, воду, там никто не будет вас убивать, – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не будет запрещать и препятствовать выезду в РФ граждан, которые решат сделать это для спасения или по другим причинам. Однако, подчеркнул он, украинцы не хотят идти в Россию.

– Я не могу заставить людей выходить на территорию России. Я не могу их гнать палками. Многие говорят: «Мы туда не пойдем», – констатировал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что в захваченных Россией населенных пунктах, которые не смогли отразить нападение в условиях, когда оккупант значительно превосходил численность, создаются тяжелые условия для жизни.