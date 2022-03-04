«Весь мир опоздал с Украиной»: Зеленский рассказал, какая помощь нужна для победы над Россией

Если мир не поможет Украине остановить Российскую Федерацию сейчас, то агрессор пойдет на другие страны Восточной Европы, Балтию и дальше.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе общения с представителями западных СМИ.

– Если Украина не остановит все это и если весь мир не объединится вокруг решимости Украины, то дальше будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша, и так они будут идти к Берлинской стене, – подчеркнул он.

Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые поддерживают Украину и передают оружие, хотя промедление в этом вопросе стоило «тысяч жизней украинцев».

Глава государства также отметил, что, став президентом Украины, с самого начала говорил о необходимости гарантий безопасности для нашей страны. По его мнению, такие союзы государств, как НАТО или ЕС должны защищать свои объединения, иначе их не станет. Владимир Зеленский отметил, что должен быть решительный ответ и на миграционный кризис, вызванный Беларусью, и на строительство «Северного потока – 2», который изначально являлся энергетическим оружием и средством давления со стороны России.

– Я не говорю, что нужно воевать, но мощь того или иного альянса в том, что он не допускает войны. Мир должен показывать свою крепость не воюя, – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что серьезные санкции, которые сейчас наконец-то введены против России, стали правильной мерой.

Однако, по мнению Президента Украины, если бы мир ввел превентивные санкции против Российской Федерации еще до начала вторжения в Украину, Россия не пошла бы на такой шаг.

Владимир Зеленский считает, что сейчас важнейшим шагом стало закрытие неба над Украиной, и он говорил об этом с Президентом США Джозефом Байденом и другими иностранными лидерами.

- Из-за постоянных бомбардировок немилитаризованной инфраструктуры гибнут гражданские люди. Сегодня ночью была бомбардировка Киева, других городов. Вы видели, что происходило в Харькове в последние дни обстрелянный Мариуполь. Причем с территории Беларуси и с территории России вылетают ракеты, "Искандеры", самолеты-бомбардировщики, - подчеркнул он.

Президент отметил, что если страны НАТО не могут закрыть небо над Украиной, то они должны хотя бы предоставлять ей военные самолеты.

– Мы нашли у них все эти самолеты, их много. Новые самолеты. Они очень дорогие, они дороже человеческой жизни? Ладно, мы нашли самолеты еще времен Советского Союза. Можно ли нам их получить, чтобы мы отвечали? На своей земле, не на территории России, не на территории Беларуси, а исключительно на украинской земле, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства констатировал, что «весь мир опоздал с Украиной».