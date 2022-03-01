В РФ перестали открываться сайты ряда СМИ, а также Facebook и Twitter

На территории Российской Федерации перестали работать сайты ряда изданий.

Об этом сообщают пользователи в сети.

В частности, у большинства россиян перестали открывать такие издания, как «Медуза», ВВС, «Радио Свобода« и Deutsche Welle, пишущие о войне в Украине.

Не работают также социальные сети Facebook и Twitter. Пользователи не могут войти на свои аккаунты.

Также перестали открываться Википедия, App Store и Google Play.

Напомним, ранее Роскомнадзор направил десяти российским СМИ требование об «удалении фейков» о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности в виде штрафов в размере до 5 млн рублей.

«Фейками» российский регулятор называет все материалы, в которых говорится об обстрелах российскими войсками украинских городов и гибели мирных жителей Украины, а также материалы, в которых так называемая путинская «операция» называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

Соответсвующие уведомения, согдачно данным российского «Интерфакса», получили «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (признана СМИ-иноагентом), «New Times», «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист» (признан СМИ-иноагентом), «Лениздат».

1 марта стало известно, что Роскомнадзор начал массовую блокировку российских информационных сайтов из-за того, что они пишут о нападении путинской России на Украину.

3 марта об остановке работы заявили «Эхо Москвы» и «Дождь».