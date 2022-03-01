«Если будет взрыв – это конец всем»: Зеленский после обстрела ЗАЭС призвал мир немедленно вмешаться и остановить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить «конца Европы» из-за угрозы взрыва на атомной станции в Энергодаре Запорожской области.

Об этом он сказа в видеообращении ночью 4 марта.

– Европа должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы, прямо сейчас. Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они готовились к этому. Обращаюсь ко всем… кто знает слово Чернобыль… Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в 6 раз больше. Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: русские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Запорожскую атомную станцию…», – сказал он.