«Если будет взрыв – это конец всем»: Зеленский после обстрела ЗАЭС призвал мир немедленно вмешаться и остановить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить «конца Европы» из-за угрозы взрыва на атомной станции в Энергодаре Запорожской области.
Об этом он сказа в видеообращении ночью 4 марта.
– Европа должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы, прямо сейчас. Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они готовились к этому. Обращаюсь ко всем… кто знает слово Чернобыль… Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в 6 раз больше. Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: русские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Запорожскую атомную станцию…», – сказал он.
– Мы всех предупреждаем: ни одно государство никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в нашей истории, в истории человечества, государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза – это реальность. Надо остановить русских военных немедленно. Кричите своим политикам: Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут приостановить российские войска. Не допустите гибели Европы от крушения на атомной станции, - отметил Президент Украины.