Оккупанты на Николаевщине: В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты везут из Крыма зэков для дестаблизации в Николаевской области

В Николаевской области 4 марта продолжаются бои с российскими оккупантами.

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07:17 Оккупанты везут из Крыма уголовников для дестаблизации ситуации в Николаевской области,

«Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области», – говорится в оперативной сводке Генштабе ВСУ по состоянию на 06:00.

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