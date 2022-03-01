Оккупанты на Николаевщине: В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты везут из Крыма зэков для дестаблизации в Николаевской области

В Николаевской области 4 марта продолжаются бои с российскими оккупантами.
С событиями в области 3 марта можно ознакомится здесь.
«Преступности.НЕТ» отслеживает события. Информация постоянно обновляется...
07:17 Оккупанты везут из Крыма уголовников для дестаблизации ситуации в Николаевской области,
«Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области», – говорится в оперативной сводке Генштабе ВСУ по состоянию на 06:00.
Подробнее о событиях в других регионах страны – здесь.