Южно-Украинская АЭС работает в штатном режиме

Южно-Украинская АЭС с утра 4 марта продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Об этом сообщила Наталья Карташова, представитель пресс-службы ЮУАЭС.

– По состоянию на 8 часов ч марта объекты Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе персонала и оборудования нет. Радиационный фон на площадке АЭС находится в пределах естественных значений и 4 марта составляет 0,1 микрозиверта в час. Обстановка на территории АЭС и города-спутника спокойна, - сказала пресс-секретарь ЮУАЭС.

Как известно, ночью 4 марта оккупанты начали обстрел самой большой в Европе атомной электростанции - Запорожской. По состоянию на утро 4 марта площадка ЗАЭС была захвачена оккупантами. Персонал ЗАЭС продолжает работать, чтобы избежать аварийной ситуации. Пожар на ЗАЭС ликвидировали.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить «конца Европы» из-за угрозы взрыва на атомной станции в Энергодаре Запорожской области.