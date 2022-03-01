За неделю Президент Украины пережил три покушения – СМИ

Британские журналисты сообщают, что за неделю с начала российско-украинской войны Президент Украины Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения.

Об этом пишет The Times.

По данным издания, с заданием убить Президента Украины в страну были отправлены две группировки — наемники ЧВК Вагнера и кадыровский спецназ.

Отмечается покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны.

Источник, близкий к «Вагнеру» сообщил изданию, что они понесли потери во время покушений на Зеленского.

Они считают «невероятным» уровень осведомленности службы безопасности Президента об операциях.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении элитной группы «кадыровцев», которые планировали убить Зеленского.

Сем же Президент говорил, что российское командование определило его как цель № 1 после начала полномасштабного вторжения в Украину.