Министр обороны заявил, что украинская армия захватила очень много трофейной техники, а потери оккупантов за эти дни составили более 10 тысяч военных

Министр обороны Украины Резников Алексей рассказал украинцам о нынешней ситуации по стране. По его словам, украинская армия обороняется уже 196 часов и дает решительный отпор российским оккупантам.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ.

Алексей Резников отметил, что в эти дни происходит слом ситуации, и это время требует собранности и особой концентрации.

«Наши защитники и защитницы остановили врага по большинству направлений. На некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление. Остается сложная ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. Но боевой дух людей в казацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение. Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но гордый город отважных граждан. Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу», - отметил Резников.

Министр обороны добавил, что по итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тысяч убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери.

При этом уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами.

«В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, по которым российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу», - сообщил он.

Также министр обороны сообщил, что и украинская сторона несет потери. И речь идет не только о военных, но и мирных жителях.

«Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети. Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди – живое сердце. Каждый из них будет почитаем как герой. Люди – самое ценное для нас. Это отличает Украину от России. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров», - добавил Алексей Резников.

Алексей Резников отметил, что за эти дни было принято множество сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию. Но он пообещал, что всю украинскую землю вернут обратно. А разрушенные постройки и инфраструктуру после российских обстрелов отстроят заново.

По словам Резникова, командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу.

«Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять», - заявил министр обороны Украины.