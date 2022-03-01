«Мы бьем их под Николаевом, бьем под Харьковом, бьем под Киевом»: Зеленский сообщил, что в боях уничтожили 9200 оккупантов

Во время войны в Украине российская армия потеряла уже около 9,2 тысячи своих военнослужащих.
Об этом он сказал во время видеообращения 4 марта
– Наша оборона наносит врагу максимальные потери. Почти 9200 убитых оккупантов. Утром девятого дня войны. Мы бьем их под Николаевом, бьем под Харьковом, бьем под Киевом. Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проигрывают. Потому что мы – у себя дома. Мы на своей земле, – сказал Зеленский.