Оккупанты свезли в Херсон крымчан на «митинг благодарности за освобождение» – Зеленский и местная власть призывают не верить постановке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовят в Херсоне провокацию. Речь идет о митинге якобы местных жителей, которые выйдут с флагами РФ и благодарностью за освобождение.

Об этом он заявил в утреннем обращении.

— Сейчас готовится провокация в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они отвезли в город чужестранцев. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые «ДНР» и «ЛНР». Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить. Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете остановить любой план оккупантов. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы, - заявил Зеленский.

Он призвал херсонцев избавиться от любого отчаяния и заверил, что Украина своего не отдаст. Президент отметил, что Украина борется против мощного врага, который превосходит нас численностью и количеством техники, однако «на тысячи световых лет далек от нас, от нормальных людей, имеющих достоинство».

— Покажите это. Наш национальный флаг. Покажите наш национальный гимн. Наш национальный дух. Обязательно дайте знать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть вашим городом, Херсоном. Как и любым другим украинским городом – городом нашего государства, - призвал он.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута подтвердил, что оккупанты уже готовят постановочные митинги в Херсоне для «картинки» в РосСМИ.

По его данным, в Херсон привезли людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. Около 60-80 крымчан уже заселили в гостиницу «Фрегат». Они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и «благодарностью» российским «освободителям».

«Такие митинги не имеют ничего общего с реальными настроениями украинских граждан в Херсоне и других населенных пунктах! Подобные акции являются такой же частью информационной войны как фейки и дезинформация. Такие постановки кафиры планируют организовать для своих СМИ. Но поверить такой картинке могут разве что россияне, которые до сих пор считают, что их армия выполняет спецоперацию на Донбассе», - заявил он.

Ранее уже сообщалось, что в Херсоне оккупанты будут снимать пропагандистское кино о «любви к россиянам» и устраивать митинг за «ХНР».

Также глава Херсонской ОГА заявил, что российские оккупанты захватили помещение ТРК, чтобы дезинформировать горожан.