Украина просит общество Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, в том числе и на Николаевщине

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово со своей стороны сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Из-за постоянных обстрелов, совершаемых российскими войсками, ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения.

Населенные пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское) областях (Волновахский, Мариупольский районы) и т.д.

– Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам», – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.

– Пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь, малыши рождаются в подвалах, и первое, что они слышат в своей жизни – это звук взрывов. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них – люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Доведение их до обезвоживания, истощения, страдания от отсутствия своевременной медицинской помощи в XXI веке – не что иное, как пытки. Мы очень надеемся, что президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей, – добавила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Главы государства Татьяна Ломакина.

По словам советника – уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.

– Уничтожены роддомы, детские садики, школы. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих обстрелами и находящимися в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи, – сообщила она.

Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны.

Президент 4 марта также прокомментировал создание гуманитарных коридоров.