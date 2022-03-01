Украина просит общество Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, в том числе и на Николаевщине

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово со своей стороны сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Из-за постоянных обстрелов, совершаемых российскими войсками, ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения.
Населенные пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское) областях (Волновахский, Мариупольский районы) и т.д.
– Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам», – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.
– Пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь, малыши рождаются в подвалах, и первое, что они слышат в своей жизни – это звук взрывов. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них – люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Доведение их до обезвоживания, истощения, страдания от отсутствия своевременной медицинской помощи в XXI веке – не что иное, как пытки. Мы очень надеемся, что президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей, – добавила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Главы государства Татьяна Ломакина.
По словам советника – уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.
– Уничтожены роддомы, детские садики, школы. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих обстрелами и находящимися в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи, – сообщила она.
Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны.
Президент 4 марта также прокомментировал создание гуманитарных коридоров.
– Граждане Украины, враг зашел на нашу территорию абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой нечеловеческой жестокости с времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей, жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирных людей. Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия уничтожает Харьков. Как это случилось? Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит «братская» Россия. Вчера на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров. Там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность, – отметил он