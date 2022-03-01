Атака россиян на Запорожскую АЭС может быть как шесть Чернобылей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал терроризмом невиданного уровня атаку российских оккупантов на Запорожскую АЭС.

Об этом он рассказал во время видеообращения 4 марта.

— Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю, историю Украины, историю Европы. Российские войска атаковали Запорожскую АЭС. Она бы одна могла быть, как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают, — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что всю ночь был на связи с международными партнерами, чтобы мир реагировал.

По его словам, мировые лидеры в шоке. Великобритания созывает Совбез ООН через эту атаку. МАГАТЭ запускает Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования.

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам, вспомнив трагедию Чернобыльской АЭС.

— Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как можно это забыть. А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти. Выйти на улице и сказать, что вы хотите жить. Жить без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, где границы вашей страны, — отметил он.

Президент поблагодарил героев из Нацгвардии, которые охраняли станцию и пытались остановить врага и поблагодарил спасателей, потушивших пожар. Но многое зависит от простых людей Энергодара, подчеркнул глава государства.

— Вы понимаете угрозу для станции лучше всех других. Вы там живете. Рядом с ней. И вы видите оккупантов напрямую. Прогоняйте их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – место для ядерного пепла, — обратился Президент к жителям города.

Напомним, Зеленский призвал европейских лидеров не допустить «конца Европы» из-за угрозы взрыва на атомной станции в Энергодаре Запорожской области.