Мэр Николаева призвал русских солдат не воевать за Путина и сложить оружие: «За эти преступления вас ждет трибунал. Если доживете»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич снова обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие и вернуться к своим семьям.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

Но правда в том, что вы исполняете преступный приказ своего руководства и убиваете мирных жителей. Ваши ракеты и грады летят в жилые дома, роддомы, храмы и школы. Вы убиваете наших детей, женщин и стариков.

Киев, Харьков, Изюм, Суммы, Херсон, Новая Каховка - в каждый из этих городов вы принесли смерть. Смерть простых людей. Тех, которых вы пришли спасать. За эти преступления вас ждет трибунал. Это если вы выживете.