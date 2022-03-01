Мэр Николаева призвал русских солдат не воевать за Путина и сложить оружие: «За эти преступления вас ждет трибунал. Если доживете»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич снова обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие и вернуться к своим семьям.
Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.
— Вы можете называть свое вторжение спецоперацией и убеждать всех, что стреляете только по военным объектам.
Но правда в том, что вы исполняете преступный приказ своего руководства и убиваете мирных жителей. Ваши ракеты и грады летят в жилые дома, роддомы, храмы и школы. Вы убиваете наших детей, женщин и стариков.Киев, Харьков, Изюм, Суммы, Херсон, Новая Каховка - в каждый из этих городов вы принесли смерть. Смерть простых людей. Тех, которых вы пришли спасать. За эти преступления вас ждет трибунал. Это если вы выживете.
Есть другой путь. Сложите оружие и вы сможете вернуться к своим семьям. Не воюйте за Путина. Вспомните о родных и близких. Это им нужна защита, а не нам.