Оккупанты захватили телевышки в Херсоне и Мелитополе и начали трансляцию российских каналов

Телевышли в Херсоне и Мелитополе оказались под контролем российских оккупантов. Они установили свое оборудование и начали вещание российских пропагандистских каналов.

Об этом свидетельствует информация Запорожской ОВА и глава Снигиервской ОТГ Инны Бойко.

В Запорожской ОВА сначала сообщили, что российские военные оцепили телевизионную башню Мелитополя и взяли ее под контроль.

А позже сообщили, что оккупанты установили свое оборудование на телебашне Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.

Также глава Снигиревской ОТГ Инна Бойко сообщила, что из Херсона началась трансляция российских каналов.

«В связи с многочисленными запросами жителей относительно телевизионного вещания Т2 на территории Снигиревской ОТГ сообщаем, что из Херсона запущена трансляция каналов России. Для просмотра украинских телеканалов необходимо вернуть телевизионную антенну в направлении Березнеговатого», – отметила она.

Также стоит отметить, что в случае, если отключилось Т2, а интернет еще есть, то смотреть украинское телевидение можно на веб-сайте https://youtv.ua/ или загрузив для просмотра приложение youtv на телефонах и телевизорах на Play Market, AppStore или в библиотеках ваших Smart TV.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовят в Херсоне провокацию. Речь идет о митинге якобы местных жителей, которые выйдут с флагами РФ и благодарностью за освобождение.