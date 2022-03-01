В Николаеве создадут два call-центра для психологической помощи и лекарств – врачам нужно 20-30 мобильных телефонов и sim-карты

В Николаеве планируют создать два call-центра – для психологической помощи и лекарств.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко.

Он сообщил, что call-центры будут созданы в офтальмологической больнице. Для них необходимо 20-30 мобильных телефонов и sim-карты.

— Мы планируем сделать два call-центра. Первый – это центр психологической помощи, как для жителей, так и для раненых, которые находятся в наших больницах. И второй call-центр – это центр, в котором наши жители могут позвонить и сказать, каких лекарств им не хватает – это диабетики, люди с эпилепсией. Для этого нам очень нужно 20-30 мобильных телефонов с sim-картами, которые можно принести в Николаевскую офтальмологическую больницу, чтоб мы смогли помочь нашим людям, - сообщил Безносенко.