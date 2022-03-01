«Здесь просто пи*дец, отец, мирные жители умирают»: Еще один пленный оккупант разочаровался в планах Кремля на Украину и разрыдался

Еще один пленный русский военнослужащий рассказал своим родителям, что их Кремль послал умирать ни за что.

Видео опубликовано на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

– Пап, я в плену. Тут такое происходит вообще… Нет, не бьют. Нас покормили, одели. Мы по болоту четыре дня бегали, мерзли… Здесь просто наших пацанов ложат, как мясо запускают, просто колоннами запускают... Отец! Папа, я ни в кого не стрелял, не убивал. Здесь просто пи*дец, отец, мирные жители умирают, дети умирают, наших пацанов ложат просто… Города рушатся. Красивые города рушатся, – сказал

Потом военнослужащие начали разговаривать с отцом пленного, отмечая, что с ним все хорошо.

– Дайте маму, пожалуйста, дайте маму услышать, – рыдая сказал пленный.