«Мы пушечное мясо»: Пленный оккупант рассказал, что Путин промывает мозги россиянам, и отправлят их уничтожать украинцев

Служба безопасности Украины опубликовала видео с очередным попавшим в плен российским солдатом. Он записал видеообраещение для материа, в котором призвал не верить телевизору, так как на самом деле агрессором является Россия, которые убивает мирных украинских граждан.

Видео размещено на Telegram-странице ведомства.

- Я нахожусь в плену у украинцев. Переживать не надо, все хорошо. То, что нам рассказывают, что Украина – плохой народ, что убивают людей, все это туфта. Наше правительство промывает мозги нашему народу. Если честно, этот народ сами же русские и уничтожают. По приказу нашего великого вождя, как говорится. То, что тут происходит – в этом виновата сама Россия. Они убивают людей, мирных жителей. Убивают детей. Пусть все знают, что Россия – это не то, что нам втирают. Мы – агрессоры, мы – уничтожители. Мы – пушечное мясо и вот по последним данным, чтоб ты знала, сюда приехало очень много военнослужащих со всей страны. И то, что вам Путин говорит, что нас тут погибло максимум человек 10, это все туфта. Нас погибло около 10 тысяч, если не больше. Так что не верьте нашим новостям, нам промывают мозги. Украинский народ – он очень добрый. Я здесь раненный, но ко мне, если честно, проявили лучшие методы. Меня зашили, вылечили, - рассказал пленный танкист.