В Николаевской области сдался в плен очередной «освободитель»: «Мама, наше правительство фашисты»

В пятницу, 4 марта, во время боя возле Николаева и села Галициново в плен сдался еще один российский военный.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в Николаевской области, передает СВІДОК.info.

В плен сдался солдат российской армии Александр Фоменко, 1997 года рождения, из Краснодарского края.

Оккупант рассказал, что ему говорили, что военные РФ едут как миротворцы:

«24 февраля Россия вторглась в Украину. Нам говорили, что мы едем как миротворцы, а на самом деле мы ехали, как убийцы, как фашисты».

«Я хочу обратиться к мирному населению, которое пострадало, и вот себя прошу прощения за свой народ, который вот сейчас это творит. Не знаю, вы, вероятно, не простите нас. Но я ни разу не стрелял ни в кого и стрелять не собираюсь. Я когда увидел все это – я пришел и сдался. Лучше я сдамся, чем буду убивать мирных жителей».

«Хочу обратиться ко всем матерям и своим друзьям, и людям из Российской Федерации. Поднимитесь! Вы единый народ как в Украине. Здесь меня приняли и накормили. А что наша армия дала? Мне один сухпай дали, который прострочен 7 лет. Хочу, чтобы вы поднялись. Здесь гибнут маленькие дети, я видел это своим глазами»

Пленник позвонил маме. И сказал, чтобы они не смотрели телевизор.