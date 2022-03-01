Оккупанты отказались открыть «зеленый коридор» для доставки гуманитарной помощи в Херсонскую область

Иллюстративное фото Российские оккупанты отказались открывать «зеленый коридор» для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВГА Геннадий Лагута.

«Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи!» – написал он.