Пока в Мелитополе некоторые делают картинку для росСМИ, местные жители устроили масштабный митинг против оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе 4 марта большая часть местных жителей вышла на протест против оккупантов.

Об этом сообщают местные СМИ и жители города в социальных сетях.

На главной площади города оккупанты устроили показательную раздачу «гуманитарной помощи». Российские СМИ уже отсняли пропагандистские сюжеты об этой акции.

При этом региональные СМИ, которые еще работают в городе, несмотря на оккупацию, сообщают, что накануне в город свезли много людей из аннексированного Крыма, чтобы российская акция казалась более массовой.

Горожане же прошлись по нескольким улицам города с украинской символикой и скандировали лозунги: «Мелитополь - это Украина! Мелитополь, вставай!», «Слава нации - смерть врагам», «Убийцы! Нах... пошли вон!», «Русский корабль, иди нах...!», «Путин х...ло», «Оккупанты!!!», «Слава ВСУ!!!».

Напомним, что оккупанты захватили телевышки в Херсоне и Мелитополе и начали трансляцию российских каналов.

До этого сообщалось, что оккупанты свезли в Херсон крымчан на «митинг благодарности за освобождение» – Зеленский и местная власть призывают не верить постановке.