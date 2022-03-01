В пригороде Николаева около 15 тысяч человек 9 дней остаются без света

В пригородах Николаева около 15 тысяч человек девять дней находятся без света в связи с повреждением подстанции.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил поселковый голова Мешково-Погорелово Андрей Ботанин.

По его словам, без света остаются села Воскресенск, Полигон, Мешково-Погорелово. Бригада «Николаевоблэнерго» готова выехать, но не может.

Как сообщил глава Николаевской РГА Игорь Мухарский, в Николаевском районе 4 марта власти работают над восстановлением электроснабжения.

«Работаем над возобновлением электроснабжения на Витовщине. Полностью восстановили по населенным пунктам Первомайской общины. Электроток подан в село Пересадовка. Бригады работают в селе Михайло-Ларино Воскресенской общины. Электроремонтники шаг за шагом устраняют повреждения. К сожалению, в Гороховскую подстанцию ​​выезд пока запрещен. Работы продолжаются», - рассказал он.

В райгосадминистрации организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Оперативно собирают данные по общинам, где и какие нужды.