«Путин бл* г*ндон»: Оккупанты из РФ рассказывают родным о больших потерях в Украине и низком боевом духе

Советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко опубликовал цикл перехвата разговоров российских оккупантов. Он отметил, что враги деморализованы, без топлива и снабжения. Чувствуют себя брошенными и преданными.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В первом ролике оккупант рассказывает, что несут потери и «свои» не могут к ним добраться.
- Че, как там вообще?
-Потери в кольце
- Кто в кольце хоть?
- Мы
- Все х*ево с нашей стороны?
- Да
- Что вообще вас там бросили что-ли?
- Ну получается, что к нам не могут прорваться.
- Не геройствуй там!
- Ты что гонишь. Маме, папе позвонил, слезы не могу удержать
В следующем отрывке российский оккупант сказал, что по возвращению будет увольняться. Его поддержали много сослуживцев.
- Да, жопа вообще. Тут х*ево, короче п*здец.
- А что по выплатам говорят, будет- не будет? Обещают хоть? Настроение вам поднимают?
- Ну а че говорить, по ветеранке по этой 52 доллара в день.
-52 доллара в день?
- Да и…, всем уже пох*й на эти деньги, ветеранки. Всем пох*й, все такие: «Я еб*л, я приеду, увольняться буду». Там Игнат, Артем, вообще все говорят. Говорит «вы чего в Абсолюте работаете, чего БТР».
- Ясно
- Вот пацаны на улице спят, не помыться, не поспать вообще, прикинь. Соляры мало осталось, боеприпасов тоже мало осталось. Я х*й знает, что будем делать. Надеюсь, все решиться.
- Население, гражданские..
- Ты че, у всех автоматы, у всех автоматы! Мы вчера ехали, они нас это, внутри, сидели и слышим звуки от пуль.
В третьем ролике солдат российской армии сказал, что выехали с Беларуси на территорию Украины в ночь с 23 на 24 февраля.
- Ты на машине своей, на танке?
- Да-да-да. Мы же с Беларуси на них и едем. Мы вот 23-его в ночь выехали.
- Мы тут все переживаем за тебя
- Я столько трупов никогда в жизни не видел. Тут все выключено! Связи нет. Мы видишь, победим, магазин грабанули, вот телефон нашли и с него звоним всем там домой.
В последнем ролике российский военный в слезах разговаривал со своей матерью.
- Сыночка ты моя. Ну как там у тебя?
- Ну как, тяжело.
- Плачешь?
- Да
- А? Ты плачешь, моя? Санечка, ты че это моя? Ну ничего, моя, ты ж у нас мужик! Тебе уже 29 лет. Ты держи себя, прячься где-нибудь, не лезь впереди всех.
- А че, серьезно там все? Плохо или хорошо?
-Плохо.
-Начальство че говорит?
- Ничего они не говорят. Молчат.
- Что там вообще, как?
- Да вообще полная жопа, прикинь. Вчера мы думали, что п*здец, всей бандой ляжем. Как начинает артиллерия нас х*ярить, прикинь?
- Я в шоке
- Х*ли прикинь
- Что там вообще, погибают люди?
- Конечно, вообще дох*я уже
- До какого вы там тусоваться будете?
- Да хрен его знает
- А че вообще ничего не говорят?
- Не-а. Путин, бл* гандон. Видишь, как… Короче мы сюда ехали чисто на учения, прикинь? Учения прошли, все. Заходим в Украину через Беларусь, еб*ть. И не откажешься.
- А почему не откажешься?
- Да вот тип могут посадить.
- А что там, командиры с вами?
- Да с нами. Бл*, за*бало, сами говорят: «дай бог, домой приедем - уволимся». Вообще пох*й.
- Ты давай там, это..
- Мне пох*й уже на эти командировочные, на эти доллары, вообще пох*й, главное домой приехать.
Напомним также, что Геращенко опубликовал список захваченных в плен российских оккупантов и призвал их матерей лично забрать сыновей из Киева.