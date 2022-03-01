«Путин бл* г*ндон»: Оккупанты из РФ рассказывают родным о больших потерях в Украине и низком боевом духе

Советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко опубликовал цикл перехвата разговоров российских оккупантов. Он отметил, что враги деморализованы, без топлива и снабжения. Чувствуют себя брошенными и преданными.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В первом ролике оккупант рассказывает, что несут потери и «свои» не могут к ним добраться.

- Че, как там вообще? -Потери в кольце - Кто в кольце хоть? - Мы - Все х*ево с нашей стороны? - Да - Что вообще вас там бросили что-ли? - Ну получается, что к нам не могут прорваться. - Не геройствуй там! - Ты что гонишь. Маме, папе позвонил, слезы не могу удержать

В следующем отрывке российский оккупант сказал, что по возвращению будет увольняться. Его поддержали много сослуживцев.

- Да, жопа вообще. Тут х*ево, короче п*здец. - А что по выплатам говорят, будет- не будет? Обещают хоть? Настроение вам поднимают? - Ну а че говорить, по ветеранке по этой 52 доллара в день. -52 доллара в день? - Да и…, всем уже пох*й на эти деньги, ветеранки. Всем пох*й, все такие: «Я еб*л, я приеду, увольняться буду». Там Игнат, Артем, вообще все говорят. Говорит «вы чего в Абсолюте работаете, чего БТР». - Ясно - Вот пацаны на улице спят, не помыться, не поспать вообще, прикинь. Соляры мало осталось, боеприпасов тоже мало осталось. Я х*й знает, что будем делать. Надеюсь, все решиться. - Население, гражданские.. - Ты че, у всех автоматы, у всех автоматы! Мы вчера ехали, они нас это, внутри, сидели и слышим звуки от пуль.

В третьем ролике солдат российской армии сказал, что выехали с Беларуси на территорию Украины в ночь с 23 на 24 февраля.

- Ты на машине своей, на танке? - Да-да-да. Мы же с Беларуси на них и едем. Мы вот 23-его в ночь выехали. - Мы тут все переживаем за тебя - Я столько трупов никогда в жизни не видел. Тут все выключено! Связи нет. Мы видишь, победим, магазин грабанули, вот телефон нашли и с него звоним всем там домой.

В последнем ролике российский военный в слезах разговаривал со своей матерью.

- Сыночка ты моя. Ну как там у тебя? - Ну как, тяжело. - Плачешь? - Да - А? Ты плачешь, моя? Санечка, ты че это моя? Ну ничего, моя, ты ж у нас мужик! Тебе уже 29 лет. Ты держи себя, прячься где-нибудь, не лезь впереди всех.

- А че, серьезно там все? Плохо или хорошо? -Плохо. -Начальство че говорит? - Ничего они не говорят. Молчат.

- Что там вообще, как? - Да вообще полная жопа, прикинь. Вчера мы думали, что п*здец, всей бандой ляжем. Как начинает артиллерия нас х*ярить, прикинь? - Я в шоке - Х*ли прикинь - Что там вообще, погибают люди? - Конечно, вообще дох*я уже - До какого вы там тусоваться будете? - Да хрен его знает - А че вообще ничего не говорят? - Не-а. Путин, бл* гандон. Видишь, как… Короче мы сюда ехали чисто на учения, прикинь? Учения прошли, все. Заходим в Украину через Беларусь, еб*ть. И не откажешься. - А почему не откажешься? - Да вот тип могут посадить. - А что там, командиры с вами? - Да с нами. Бл*, за*бало, сами говорят: «дай бог, домой приедем - уволимся». Вообще пох*й. - Ты давай там, это.. - Мне пох*й уже на эти командировочные, на эти доллары, вообще пох*й, главное домой приехать.

Напомним также, что Геращенко опубликовал список захваченных в плен российских оккупантов и призвал их матерей лично забрать сыновей из Киева.