«Путин бл* г*ндон»: Оккупанты из РФ рассказывают родным о больших потерях в Украине и низком боевом духе

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04.03.2022 16:31

Советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко опубликовал цикл перехвата разговоров российских оккупантов. Он отметил, что враги деморализованы, без топлива и снабжения. Чувствуют себя брошенными и преданными.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В первом ролике оккупант рассказывает, что несут потери и «свои» не могут к ним добраться.

- Че, как там вообще?

-Потери в кольце

- Кто в кольце хоть?

- Мы

- Все х*ево с нашей стороны?

- Да

- Что вообще вас там бросили что-ли?

- Ну получается, что к нам не могут прорваться.

- Не геройствуй там!

- Ты что гонишь. Маме, папе позвонил, слезы не могу удержать

В следующем отрывке российский оккупант сказал, что по возвращению будет увольняться. Его поддержали много сослуживцев.

- Да, жопа вообще. Тут х*ево, короче п*здец.

- А что по выплатам говорят, будет- не будет? Обещают хоть? Настроение вам поднимают?

- Ну а че говорить, по ветеранке по этой 52 доллара в день.

-52 доллара в день?

- Да и…, всем уже пох*й на эти деньги, ветеранки. Всем пох*й, все такие: «Я еб*л, я приеду, увольняться буду». Там Игнат, Артем, вообще все говорят. Говорит «вы чего в Абсолюте работаете, чего БТР».

- Ясно

- Вот пацаны на улице спят, не помыться, не поспать вообще, прикинь. Соляры мало осталось, боеприпасов тоже мало осталось. Я х*й знает, что будем делать. Надеюсь, все решиться.

- Население, гражданские..

- Ты че, у всех автоматы, у всех автоматы! Мы вчера ехали, они нас это, внутри, сидели и слышим звуки от пуль.

В третьем ролике солдат российской армии сказал, что выехали с Беларуси на территорию Украины в ночь с 23 на 24 февраля.

- Ты на машине своей, на танке?

- Да-да-да. Мы же с Беларуси на них и едем. Мы вот 23-его в ночь выехали.

- Мы тут все переживаем за тебя

- Я столько трупов никогда в жизни не видел. Тут все выключено! Связи нет. Мы видишь, победим, магазин грабанули, вот телефон нашли и с него звоним всем там домой.

В последнем ролике российский военный в слезах разговаривал со своей матерью.

- Сыночка ты моя. Ну как там у тебя?

- Ну как, тяжело.

- Плачешь?

- Да

- А? Ты плачешь, моя? Санечка, ты че это моя? Ну ничего, моя, ты ж у нас мужик! Тебе уже 29 лет. Ты держи себя, прячься где-нибудь, не лезь впереди всех.

- А че, серьезно там все? Плохо или хорошо?

-Плохо.

-Начальство че говорит?

- Ничего они не говорят. Молчат.

- Что там вообще, как?

- Да вообще полная жопа, прикинь. Вчера мы думали, что п*здец, всей бандой ляжем. Как начинает артиллерия нас х*ярить, прикинь?

- Я в шоке

- Х*ли прикинь

- Что там вообще, погибают люди?

- Конечно, вообще дох*я уже

- До какого вы там тусоваться будете?

- Да хрен его знает

- А че вообще ничего не говорят?

- Не-а. Путин, бл* гандон. Видишь, как… Короче мы сюда ехали чисто на учения, прикинь? Учения прошли, все. Заходим в Украину через Беларусь, еб*ть. И не откажешься.

- А почему не откажешься?

- Да вот тип могут посадить.

- А что там, командиры с вами?

- Да с нами. Бл*, за*бало, сами говорят: «дай бог, домой приедем - уволимся». Вообще пох*й.

- Ты давай там, это..

- Мне пох*й уже на эти командировочные, на эти доллары, вообще пох*й, главное домой приехать.

Напомним также, что Геращенко опубликовал список захваченных в плен российских оккупантов и призвал их матерей лично забрать сыновей из Киева.

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