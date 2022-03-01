В Кремле ушли от ответа на вопрос, готов ли Путин к переговорам с Зеленским, но дали понять, что нет

Пресс-секретарь страны-агрессора Дмитрий Песков рассказал, готов ли Путин провести встречу с Президент Украины Владимиром Зеленским после прошедшего второго раунда российско-украинских переговоров.

Об этом пишет ряд российских СМИ.

Отметим, что четкого ответа от стороны-агрессора не прозвучало. Песков лишь подчеркнул на том, что РФ якобы донесла свою позицию.

— Вчера состоялся второй раунд переговоров: сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегаций доносить друг до друга четко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны, — сказал он.

На вопрос журналистов, планирует ли Путин провести переговоры с президентом Джо Байденом, Песков ответил отрицательно.

Ранее Зеленский снова призвал главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил во время пресс-конференции с зарубежными СМИ.