Арахамия заявил, что кадыровцы убили несколько сотрудников ЗАЭС - он допускает, что следующая цель для захвата ЮУАЭС

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04.03.2022 17:01

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что кадыровцы обстреляли Запорожскую АЭС, и убили несколько сотрудников станции.

С таким заявлением он выступил в ходе брифинга.

– Кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность. Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее, - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что подобное может произойти и на Южноукраинской АЭС.

– Все должны объединиться по этому вопросу. Могут случиться и другие подобные захвата... Далее может случиться Южноукраинская АЭС. Это угроза международного терроризма на ядерных объектах, - подытожил он.

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