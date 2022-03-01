Арахамия заявил, что кадыровцы убили несколько сотрудников ЗАЭС - он допускает, что следующая цель для захвата ЮУАЭС

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что кадыровцы обстреляли Запорожскую АЭС, и убили несколько сотрудников станции.

С таким заявлением он выступил в ходе брифинга.

– Кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность. Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее, - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что подобное может произойти и на Южноукраинской АЭС.