«Из роты в 100 человек живых осталось 4»: в РФ сенатор заговорила о значительных потерях российской армии в Украине

Российская сенатор Людмила Нарусова заявила о тяжелых потерях российской армии в Украине.

Нарусова приняла участие в рассмотрении поправок в уголовный кодекс РФ, вероятно, речь идет о наказании за антивоенные призывы.

- Вчера из зоны боевых действий были выведены как раз те срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось 4. Я обращалась… подтвердите эту информацию… Военное ведомство, которое отказывается подтвердить, это как? – сказала она.

«Новая газета» публикует еще один комментарий Нарусовой относительно войны России в Украине.

- Дело не только в жертвах. Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит!

- Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?!

Как известно, по последним данным ВСУ, российская армия уже потеряла в Украине более 9200 человек.