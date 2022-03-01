Российские оккупанты скинули на Харьков бомбы весом в полтонны, одна из них не разорвалась

В Харькове после бомбардировок спасатели разбирают завалы, в которых вероятно могут находиться люди.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
ГСЧС проводит аварийно-спасательные работы в зданиях, разрушенных в результате обстрелов и бомбардировок российскими оккупантами. Спасатели изъяли не разорвавшуюся бомбу, которую сбросил российский летчик. Маркировка указывает, что это бомба ФАБ-500.
«Фугасная авиабомба, одна из самых мощных в России. Одна такая может полностью сложить многоэтажное здание. Бомба сделана так, чтобы пробивать прочные укрытия. Эти бомбы русские нацисты сбрасывают на голову жителям Харькова», - сообщил журналист Петр Шуклинов.