Тероборона Киева задержала нардепа Шуфрича за фотографирование позиций военных

В пятницу, 4 марта, 206 батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестора Шуфрича.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребинский в Facebook и опубликовал фото задержанного нардепа.

«Братья по Оружию лучшие!!! Он решил пофотографировать один из постов нашего батальона», — написал Погребинский.

Также фото опубликовал Юрий Бирюков.

«Никаких сантиментов. Упаковали так, как следует упаковывать. Первичный допрос. Оружие со спиленными номерами. В общем – все нарядно. Передали в СБУ», - написал Бирюков.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что накануне Шуфрич участвовал в эфире российского телеканала «Первый», где рассказывал, что всегда выступал за нейтральный статус Украины, а российские участники ТВ-шоу хвалили его за это.

Нардеп Виктория Сюмар сообщила в Facebook, что у Шуфрича и сообщников изъяли арсенал оружия.