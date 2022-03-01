Зеленский не уступит России территорию Украины, а в РФ уже хотят какие-то решения, потому что санкции обрушили их экономику, – Подоляк

Позиция Верховного Главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по поводу переговоров с Российской Федерацией остается жесткой: Украина не пойдет ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу за территориальную целостность.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге во Львове, передает Офис Президента.

- Президент Зеленский точно не пойдет на какие-либо уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу, - подчеркнул он.

– Поэтому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти, – добавил Михаил Подоляк.

По словам советника руководителя Офиса Президента, Глава государства совершенно ясно понимает все нюансы и обстоятельства переговоров с Российской Федерацией.

– Мы не просто находимся на переговорах или просто слушаем их. Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них ситуация, – сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что позиция Украины в переговорном процессе значительно усиливается нашими западными партнерами, а также успехами Вооруженных Сил.

По словам советника руководителя Офиса Президента, когда РФ планировала военную операцию в Украине, то ожидала, что она будет очень короткой, а последствия в виде санкций – не столь существенны.

- Но сегодня мы получили затяжное сражение вокруг многих городов Украины. Мы видим, что это уже гуманитарная катастрофа в центре Европы, и, безусловно, пакет санкций, которые сегодня наши западные партнеры налагают на Россию, создает для них очень тяжелые последствия, которые будут длиться год-два, даже если их сегодня отменить, – рассказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что санкции уже обрушили экономику РФ, поэтому российская сторона стремится выйти на какие-либо решения на переговорах.

- Понятно, что эти решения должны быть в интересах Украины, потому что, когда они заходили в переговорный процесс, это была одна позиция... Сегодня Украина воюет так, как никто не ожидал, - подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Он также сделал акцент на том, что украинская сторона готова продолжать переговоры в любой момент и предположил, что следующий раунд переговоров с РФ состоится уже через несколько дней.

Напомним, во втором туре переговоров украинская делегация не получила на переговорах с РФ результаты, на которые рассчитывала.

При этом в Кремле ушли от ответа на вопрос, готов ли Путин к переговорам с Зеленским, но дали понять, что нет.