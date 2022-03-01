В боях за Гостомель погиб Герой Украины – николаевский десантник Валерий Чибинеев

Валерий Чибинеев В бою с российскими оккупантами за Гостомель погиб Герой Украины, майор Валерий Чибинеев.

Об этом сообщили в Бердянском городском совете.

Валерий – воспитанник Бердянской школы-интерната. С 2014 года он воевал против российского агрессора в составе николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В 2016 году Чибинеев возглавлял роту снайперов и за мужество, героизм и высокий профессионализм получил звание Герой Украины. Ему присвоили звание почетного гражданина Бердянска.

«Он сражался как герой и умер как герой. Ему было 34 года. Выражаем соболезнование семье и близким Валерия. Вечная слава Герою!» - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году на фронте погиб брат Валерия Чибинеева – Роман.