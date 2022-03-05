Microsoft прекратил свою деятельность в РФ из-за российского вторжения в Украину

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05.03.2022 02:35

Крупный разработчик программного обеспечения Microsoft приостанавливает продажи и оказание услуг в России.

Об этом говорится в заявлении президента компании Брэда Смита, сообщает «Новое время».

В компании объявили, что приостанавливают все продажи продуктов и услуг Microsoft в России из-за нападения российской армии на Украину.

«Мы в ужасе, возмущены и опечалены фото и новостями о войне в Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России», - заявили в компании.

Кроме того, Microsoft работает с правительствами США, Европейского союза и Британии, чтобы остановить «многие аспекты» своего бизнеса в России. Эти остановки соответствуют правительственным санкциям.

«Мы считаем, что наиболее эффективно помогаем Украине, когда предпримем конкретные шаги в координации с решениями, принимаемыми этими правительствами, и мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере развития ситуации», - заявил Смит.

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