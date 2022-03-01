Подконтрольное РФ Приднестровье потребовало независимости от Молдовы

Контролируемое Россией Приднестровье 4 марта потребовало независимости от Молдовы.
Об этом сообщает «Newsmaker».
Приднестровье отреагировало на поданную накануне заявку Молдовы на вступление в Евросоюз. В «министерстве иностранных дел» сепаратистов подчеркнули, что подобный шаг «ставит окончательную точку в процессе урегулирования».
В приднестровском ведомстве подчеркнули, что заявка о членстве в ЕС «свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования». Приднестровский МИД также обратился к ООН, ОБСЕ и другим посредникам и наблюдателям в переговорном процессе с просьбой признать независимость Приднестровья и установить с регионом дипломатические отношения.
Молдавское Бюро реинтеграции 4 марта ответило на требование Тирасполя признать независимость Приднестровья. В ведомстве заявили, что Кишинев по-прежнему открыт для конструктивного диалога во всех существующих переговорных форматах и «готов решить проблемы реинтеграции Молдовы только путем диалога».
«Считаем, что наши совместные усилия должны быть направлены на укрепление доверия между двумя берегами Днестра. Приднестровский регион является прямым бенефициаром многих программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз. Эти программы будут расширяться и приносить пользу всем жителям страны», - говорится в сообщении Бюро.