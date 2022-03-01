Подконтрольное РФ Приднестровье потребовало независимости от Молдовы

Контролируемое Россией Приднестровье 4 марта потребовало независимости от Молдовы.

Об этом сообщает «Newsmaker».

Приднестровье отреагировало на поданную накануне заявку Молдовы на вступление в Евросоюз. В «министерстве иностранных дел» сепаратистов подчеркнули, что подобный шаг «ставит окончательную точку в процессе урегулирования».

В приднестровском ведомстве подчеркнули, что заявка о членстве в ЕС «свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования». Приднестровский МИД также обратился к ООН, ОБСЕ и другим посредникам и наблюдателям в переговорном процессе с просьбой признать независимость Приднестровья и установить с регионом дипломатические отношения.

Молдавское Бюро реинтеграции 4 марта ответило на требование Тирасполя признать независимость Приднестровья. В ведомстве заявили, что Кишинев по-прежнему открыт для конструктивного диалога во всех существующих переговорных форматах и «готов решить проблемы реинтеграции Молдовы только путем диалога».