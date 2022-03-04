На Харьковщине арестовали главу ОТГ, который препятствовал вооружению защитников региона

Главе Южноградской общины Харьковской области сообщено о подозрении по факту государственной измены (часть 1 статьи 111 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Установлено, что представитель власти совершил умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Он препятствовал вооружению военных формирований для защиты города от вторжения российских военнослужащих.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в соответствии с требованиями статьи 615 УПК Украины.

Для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, как на Харьковщине провели спецоперацию и задержали за госизмену руководство города Пивденное.